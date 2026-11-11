दलजीत सिंह की मौत पर बड़ा खुलासा: हत्या नहीं, नशे की ओवरडोज से गई जान; एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

आठ दिन बाद किया गया था दलजीत का अंतिम संस्कार

गांव भम्मे कलां के दलजीत सिंह को 27 अक्तूबर को कुछ लोग गांव रामानंदी के खेतों में छोड़कर चले गए थे। मौत के आठ दिन बाद दलजीत का अंतिम संस्कार किया गया था। दलजीत के पिता जरनैल सिंह के बयानों पर तीन युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मामले में नामजद आरोपियों के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दावा किया था कि दलजीत की मौत हत्या से नहीं, बल्कि नशे का टीका लगाने के कारण हुई है। परिवार का आरोप था कि पुलिस उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसा रही है।