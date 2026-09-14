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लुधियाना में बिजली कट से परेशान इंडस्ट्री मालिकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Nivedita

Updated Mon, 14 Sep 2026 03:47 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 03:47 PM IST







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लुधियाना में 14-14 घंटे के बिजली कट से परेशान इंडस्ट्री के मालिकों और वर्कर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ रोड पर वर्धमान चौक पर जाम लगाकर रोष प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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