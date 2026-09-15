डेंगू रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी : रमनदीप

लुधियाना। सिविल सर्जन डाॅ. रमनदीप कौर ने डेंगू की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की है। उन्होंने वासियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मच्छर प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा।स्वास्थ्य विभाग लुधियाना हर शुक्रवार डेंगू ते वार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में मास मीडिया टीम ने नर्सरियों का दौरा कर संचालकों को जागरूक किया। टीम ने पानी जमा करने वाले बर्तनों और गमलों की नियमित जांच पर जोर दिया। रमनदीप कौर ने कहा कि डेंगू की रोकथाम प्रत्येक घर और कार्यस्थल से शुरू होती है। उन्होंने लोगों से हर शुक्रवार कूलरों, गमलों और छतों पर जमा पानी हटाने की अपील की। उन्होंने जोर दिया कि यह केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। समय पर कार्रवाई ही डेंगू के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण है। विभाग ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया।