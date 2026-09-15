Ludhiana News: मंडी गोबिंदगढ़ में डांडिया नी रात 2.0 कार्यक्रम 19 अक्तूबर को

मंडी गोबिंदगढ़। मेमोरी मेकर्स ग्रुप 19 अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन भवन जीटी रोड में डांडिया नी रात 2.0 कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम की तैयारियों पर गाडर मार्केट में एक बैठक हुई।पिछले वर्ष की सफलता के बाद लोगों की मांग पर यह आयोजन दोबारा हो रहा है। आयोजकों ने बताया कि हलका विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बडिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। पायनियर सेरामिक्स के करण गुप्ता व नगर काउंसिल मंडी गोबिंदगढ़ के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस भी मौजूद रहेंगे। डांडिया नी रात 2.0 में लाइव डीजे बैंड और डांडिया विशेष आकर्षण होंगे। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक में सीमा गोयल, मीनाक्षी शाही, पूजा गोयल, सोनू अग्रवाल, रिया बस्सी, सोनिका काकड़िया, दिव्या काकड़िया और निशा शाही भी माैजूद रहे।