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लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा फ्री कर कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन

पवन कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 01:10 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 01:10 PM IST







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पंजाब बंद के समर्थन में लुधियाना के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने टोल फ्री कर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान टोल से गुजरने वाले वाहन बिना शुल्क दिए निकले। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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