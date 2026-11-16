{"_id":"6afaa36a91e5531c35040c3c","slug":"video-digital-census-in-ludhiana-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में डिजिटल जनगणना, मेयर ने दर्ज किए स्व-गणना के माध्यम से विवरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 मई से शुरू हो चुका है, जिसके तहत घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। इस प्रक्रिया में स्व-गणना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 मई से 15 मई तक चलेगा। इस दौरान, हर वार्ड में स्व-गणना कैंप लगाए जाएंगे, जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारी लोगों को फॉर्म भरने और सवालों के जवाब देने में मदद करेंगे। उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम कार्यालय में इस संबंध में एक बैठक हुई, जिसमें शाहदरा की एसडीएम रीता कौशिक और विभिन्न इलाकों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में स्व-गणना की प्रक्रिया, जागरूकता और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई।

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