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लुधियाना में गणेश चतुर्थी के लिए कारीगर बना रहे मिट्टी की मूर्तियां

Nivedita

Updated Sat, 05 Sep 2026 04:05 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 04:05 PM IST







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लुधियाना में गणेश चतुर्थी के लिए कारीगर मिट्टी की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मूर्ति का विसर्जन गमले में भी किया जा सकता है। ... और पढ़ें

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