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लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला आप सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 06 Sep 2026 10:16 AM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 10:16 AM IST

लुधियाना में सड़कों की खस्ताहालत और कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। ... और पढ़ें

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