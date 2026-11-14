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जालंधर के न्यू मॉडल हाउस में देह व्यापार के आरोप पर हंगामा! मोहल्ले के लोगों ने मकान में पकड़े युवक-युवतियां
शहर के न्यू मॉडल हाउस इलाके में शुक्रवार देर रात उस समय हंगामा हो गया, जब एक किराए के मकान में कथित तौर पर देह व्यापार चलने के आरोप लगाते हुए मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों ने मकान में पहुंचकर कुछ युवक-युवतियों को पकड़ने का दावा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि संबंधित महिला ने करीब एक साल से मकान किराए पर लिया हुआ है और वहां कथित तौर पर देह व्यापार करवाया जा रहा था। लोगों के अनुसार, महिला को पहले भी मकान खाली करने के लिए कहा गया था। वहीं, महिला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पड़ोसियों के साथ उसका पहले से विवाद चल रहा है और इसी रंजिश के चलते उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि मकान में लड़के और लड़कियों के पकड़े जाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
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