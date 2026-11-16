Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Family in Jalandhar swindled out of ₹14 lakh under the pretext of being sent abroad

विदेश भेजने के नाम पर ठगी: एजेंट ने जर्मनी की जगह छोड़ा ग्रीस, मां बोली- जंगलों में घूम रहा मेरा बेटा

Mon, 16 Nov 2026 11:56 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 11:56 AM IST
सार

पंजाब के जालंधर में विदेश भेजने के नाम पर एक एजेंट ने 14 लाख की ठगी की है। पीड़ित मां ने बताया उसके बेटे को पड़ोस में रहने वाले एजेंट ने जर्मनी भेजने का झांसा देकर ग्रिस के जंगलों में छोड़ दिया जहां वह एक माह से भटक रहा है। 

विज्ञापन
Family in Jalandhar swindled out of ₹14 lakh under the pretext of being sent abroad
पीड़ित युवक और उसकी मां - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक ट्रैवल एजेंट ने 20 वर्षीय युवक को पक्के वर्क परमिट पर जर्मनी भेजने का झांसा देकर परिवार से 14 लाख रुपये ऐंठ लिए, लेकिन उसे जर्मनी की बजाय कथित तौर पर अवैध तरीके से ग्रीस पहुंचा दिया। अब युवक वहां बिना उचित दस्तावेजों, रोजगार और रहने की सुरक्षित व्यवस्था के परेशानियों का सामना कर रहा है। 

विज्ञापन




माता-पिता ने गिरवी रखा मकान
हैरानी की बात यह है कि बेटे के विदेश जाने और परिवार का भविष्य संवारने की उम्मीद में माता-पिता ने अपना मकान तक गिरवी रख दिया था। वहीं, जब परिवार ने एजेंट से पैसे वापस मांगे तो आरोप है कि उसने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और परिवार का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। परिवार के मुताबिक, उनके 20 वर्षीय बेटे का सपना जर्मनी जाकर काम करने और आर्थिक स्थिति सुधारने का था। 
विज्ञापन


जर्मनी भेजने के नाम पर ठगे 14 लाख 
इसी उम्मीद में उसकी कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा दी गई और एक महिला ट्रैवल एजेंट तथा उसके साथियों से संपर्क किया गया। एजेंट ने पक्के वर्क परमिट के साथ जर्मनी भेजने का भरोसा देकर 14 लाख रुपये मांगे। बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में माता-पिता ने अपना घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और एजेंट को पूरी रकम दे दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

परिवार को भरोसा दिलाया गया था कि जर्मनी पहुंचते ही युवक को अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन एजेंट के वादे पूरे नहीं हुए। परिवार का आरोप है कि युवक को जर्मनी भेजने की बजाय ग्रीस पहुंचा दिया गया। वहां उसके पास न तो पक्का वर्क परमिट है और न ही रोजगार व रहने की उचित व्यवस्था। युवक के सामने दस्तावेजों और भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जब परिवार को कथित धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने एजेंट से संपर्क कर अपनी रकम वापस मांगी। 

आरोप है कि एजेंट ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और परिवार के मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिए। इसके बाद से परिवार अपने बेटे की सुरक्षा और भविष्य को लेकर बेहद परेशान है। परिवार और संगठन के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बिना लाइसेंस विदेश भेजने का कारोबार करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों की जांच कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे परिवारों को भी इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके। 

परिवार ने पंजाब के युवाओं और उनके माता-पिता से अपील की है कि विदेश जाने के लालच में किसी भी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा न करें। पैसे देने से पहले एजेंट का लाइसेंस, कंपनी की मान्यता, वर्क परमिट और वीजा से संबंधित सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच जरूर करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed