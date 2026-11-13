{"_id":"6af6bf149194e5ead901e665","slug":"video-violent-clash-over-a-land-dispute-in-tibba-village-sultanpur-lodhi-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुल्तानपुर लोधी के गांव टिब्बा में जमीन विवाद में खूनी झड़प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुल्तानपुर लोधी के अंतर्गत आते गांव टिब्बा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक रूप धारण कर गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई है। इस दौरान एक प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। एक पक्ष के गुरताज सिंह ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर पहले भी पंचायत स्तर पर फैसले हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद दोबारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर सीधे फायरिंग की गई। उन्होंने यह भी बताया कि मौके से एक रिवॉल्वर बरामद कर पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं, फायरिंग को लेकर पुलिस का पक्ष इससे अलग है। पुलिस के अनुसार मौके पर हवाई फायरिंग हुई थी। दूसरी ओर, मारपीट के दौरान घायल हुए प्रवासी मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते घटना को लेकर उसका पक्ष सामने नहीं आ सका है। थाना प्रभारी एसएचओ सोनमदीप कौर ने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की सभी पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है।

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