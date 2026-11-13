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आप की दूसरी लिस्ट जारी, 31 उम्मीदवारों को टिकट; 8 विधायकों के कटे टिकट
आप की दूसरी सूची में सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने दो मौजूदा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला किया है। वहीं, पार्टी ने अपने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इससे साफ है कि आप चुनाव से पहले संगठन और उम्मीदवारों के स्तर पर बड़े बदलाव की रणनीति पर काम कर रही है। पहली सूची के बाद अब दूसरी सूची जारी होने से पंजाब की सियासत और गरमा गई है। पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आप अब तक 71 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और बाकी सीटों के लिए भी जल्द नामों का ऐलान किए जाने की संभावना है। उम्मीदवारों के चयन में मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देना भी पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आप के इन फैसलों का आगामी चुनाव में कितना असर पड़ता है।
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