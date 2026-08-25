{"_id":"6a8d461eb434d5221207aedc","slug":"video-three-crocodiles-spotted-together-in-the-sutlej-river-in-ferozepur-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में सतलुज दरिया में एक साथ दिखे तीन मगरमच्छ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के गांव गजनी वाला के पास बह रहे सतलुज दरिया में एक साथ तीन मगरमच्छ दिखाई दिए हैं। मगरमच्छ दिखाई देने के बाद दरिया पार खेती करने वाले ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों को सतलुज दरिया के आसपास जाते समय सावधानी बरतने और मगरमच्छों से दूरी बनाए रखने की बात कही गई।

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