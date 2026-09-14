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चंडीगढ़ सेक्टर 17 में एससीओ नंबर 6 और 7 के बेसमेंट की दीवार गिरी

Nivedita

Updated Mon, 14 Sep 2026 12:17 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 12:17 PM IST

चंडीगढ़ सेक्टर 17 में एससीओ नंबर 6 और 7 के बेसमेंट की दीवार गिर गई है। पंजाब जेल आफिस के कर्मचारियों को बाहर निकाल कर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। ... और पढ़ें

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