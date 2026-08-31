पीयू छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सभी एंट्री प्वाइंट्स पर कड़ी चेकिंग

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पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से सभी एंट्री प्वाइंट्स पर कड़ी चेकिंग की जा रही है। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले वाहनों की जांच के साथ उनमें सवार लोगों के बाकायदा आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा में सवार लोगों को नीचे उतर कर वापस जाने को कहा जा रहा है।

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