पंजाब: बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार को घेरा, दिनदहाड़े की फायरिंग; गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती

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घायल व्यक्ति की पहचान अमरजीत सिंह दिओ निवासी फतेहगढ़ चूड़ियां के रूप में हुई है। वहीं, बताया जा रहा है की अमरजीत सिंह फतेहगढ़ चूड़ियां के काउंसलर रंजोध सिंह के चाचा हैं। मौके पर डीएसपी ललित कुमार और एसएचओ फतेहगढ़ चूड़ियां गुरिंदर सिंह ने पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है।इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल अमरजीत सिंह के भतीजे रंजोध सिंह ने बताया कि उसके चाचा अमरजीत सिंह सोमवार की दोपहर को अजनाला रोड़ की तरफ जा रहे थे और वह स्कूटी पर सवार थे। इसी दौरान दो अज्ञात युवक एक बाइक पर आए और आगे आकर उन्होंने अमरजीत सिंह पर फायरिंग कर दी। गोली उनके चाचा के बाजू में लगी है। उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। अभी तक गोली चलाने की वजह के बारे में पता नहीं चला है।वहीं, पुलिस थाना फतेहगढ़ चूड़ियां के डीएसपी ललित कुमार ने बताया की अमरजीत सिंह को अमृतसर रेफर कर दिया गया है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी। डीएसपी ने आगे बताया प्राथमिक जांच में पता चला है कि मामला प्रॉपर्टी को लेकर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल पूरी बारीकी से कर रही है।