{"_id":"6aa668965ad1545dc3017d45","slug":"video-rain-in-bathinda-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बठिंडा में हुई तेज बारिश, जलभराव से लोगों को हुई परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बठिंडा में ग्रामीण क्षेत्रों समेत शहर में जोरदार बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया, तलवंडी साबो क़े हरनेक सिंह और शहर क़े उमेश कुमार ने कहा कि 70 सालों में किसी भी सरकार ने बारिश क़े पानी की निकासी क़े लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ नेता चुनाव क़े समय आकर बड़े-बड़े वादे करने पहुंच जाते हैं।

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