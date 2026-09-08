नंगल में पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' मुहिम, वार्ड 12 में बांटी गई रसोई किटें

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पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई 'मेरी रसोई' मुहिम के तहत जरूरतमंदों और नीले कार्ड धारकों को रसोई किटें वितरित की जा रही हैं। इसी कड़ी में, वार्ड नंबर 12 में रहने वाले नीले कार्ड धारकों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं वाली किटें प्रदान की गईं। यह वितरण पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया। इन किटों में रसोई में प्रतिदिन काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने किटें पाकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना भी की। वार्ड नंबर 12 की पार्षद कशिश वर्मा के पति मुकेश वर्मा ने बताया कि ये रसोई किटें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों के तहत बांटी जा रही हैं। उन्होंने दोहराया कि इन किटों में रसोई के दैनिक उपयोग की चीजें होती हैं। किटें प्राप्त करने वाले लोगों के चेहरों पर काफी खुशी देखी गई।

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