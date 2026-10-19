तलवंडी साबो में बैरिकेड तोड़ कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, विधायक के घर के बाहर चिपकाया लानत पत्र

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तलवंडी साबो में बैरिकेड तोड़ कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, विधायक के घर के बाहर चिपकाया लानत पत्र
झोटा हत्याकांड के विरोध में तलवंडी साबो की विधायक प्रो. बलजिंदर कौर के घर के बाहर किसान यूनियन व शिरोमणि अकाली दल बादल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारी निंदा पत्र लेकर जा रहे थे तो विधायक के घर से थोड़ी दूर पहले ही पुलिस फोर्स ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना चाहा, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लानत पत्र विधायक की कोठी के बाहर चिपका दिया।
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