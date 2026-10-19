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एक्शन कमेटी की बैठकों में शामिल होगी झोटा की पत्नी
परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह फौजी ने बताया कि उनकी बहू मनप्रीत कौर अब से एक्शन कमेटी की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि वह खुद पिछली दो-तीन बैठकों में नहीं जा पाए थे, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उन बैठकों में क्या चर्चा हुई।
एक्शन कमेटी ने कल रात अमित शाह के दौरे से दूर रहने का फैसला किया था। अब सामने आया है कि कमेटी आज अपने इस फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। भीम सिंह ने कहा कि वह गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का स्वागत करते हैं और अपने परिवार के साथ उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति को लेकर लिए जा रहे फैसलों की उन्हें अक्सर जानकारी नहीं होती, और न ही उन्हें इस बारे में बताया जाता है। उन्होंने इशारा किया कि इस मामले से जुड़े कुछ लोग चालाकी से काम कर रहे हैं, इसलिए अब उनका परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी बहू ऐसी सभी बैठकों में शामिल हों।
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