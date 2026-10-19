पंजाब के संगरूर में भीषण सड़क हादसा, 8 मनरेगा मजदूरों की मौत, 11 घायल

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पंजाब के संगरूर जिले में लहरागागा-जाखल रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने मनरेगा मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। हादसे के समय सड़क पर मनरेगा योजना के तहत करीब 23 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद मंत्री हरपाल चीमा और बरिंदर गोयल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की।

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