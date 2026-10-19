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बठिंडा पहुंचे सचिन पायलट और परगट सिंह, हरजिंदर सिंह मेला के परिवार को दी सांत्वना

Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: Published by: Chandra Prakash Neeraj Updated Mon, 19 Oct 2026 03:20 PM IST







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पंजाब प्रभारी सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह बठिंडा पहुंचे। दोनों नेताओं ने हरजिंदर सिंह उर्फ मेला की हत्या के बाद उनके परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। ... और पढ़ें

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