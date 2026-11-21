{"_id":"6b01426d04a25d69a003bdef","slug":"video-nagar-kirtan-taken-out-in-chandigarh-on-the-occasion-of-guru-nanak-dev-jis-prakash-parv-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर चंडीगढ़ में निकला नगर कीर्तन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का आगाज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 19-डी से हुआ, जिसका आयोजन प्रबंधक कमेटी की ओर से किया जा रहा है। नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, सेक्टर 19-डी से श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुआ। पंज प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में साध-संगत शामिल हुई। गतका पार्टियों, बैंड और कीर्तन जत्थों ने संगत को निहाल कर दिया। सेक्टर 19-डी गुरुद्वारा से शुरू होकर मार्केट सेक्टर-19, लाइटें सेक्टर 19-27 और मार्केट जैन मंदिर, लाइटें सेक्टर 27-28 और मार्केट सै. 28, गुरु नानकसर से मेन मार्केट सेक्टर-28, आईटीआई सेक्टर-28 से खेड़ा मंदिर, लाइटें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से टर्निंग प्वाइंट लाइटें, गुरुद्वारा साहिब सेक्टर-29 से सांई बाबा मंदिर, सेक्टर 30, 20, 21, 22, 23 मार्केटें, गुरुद्वारा साहिब सेक्टर-23 से बाल भवन, सेक्टर 16-15 की मार्केटें, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेक्टर-15।

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