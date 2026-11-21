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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर चंडीगढ़ में निकला नगर कीर्तन
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का आगाज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 19-डी से हुआ, जिसका आयोजन प्रबंधक कमेटी की ओर से किया जा रहा है।
नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, सेक्टर 19-डी से श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुआ। पंज प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में साध-संगत शामिल हुई। गतका पार्टियों, बैंड और कीर्तन जत्थों ने संगत को निहाल कर दिया।
सेक्टर 19-डी गुरुद्वारा से शुरू होकर मार्केट सेक्टर-19, लाइटें सेक्टर 19-27 और मार्केट जैन मंदिर, लाइटें सेक्टर 27-28 और मार्केट सै. 28, गुरु नानकसर से मेन मार्केट सेक्टर-28, आईटीआई सेक्टर-28 से खेड़ा मंदिर, लाइटें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से टर्निंग प्वाइंट लाइटें, गुरुद्वारा साहिब सेक्टर-29 से सांई बाबा मंदिर, सेक्टर 30, 20, 21, 22, 23 मार्केटें, गुरुद्वारा साहिब सेक्टर-23 से बाल भवन, सेक्टर 16-15 की मार्केटें, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेक्टर-15।
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