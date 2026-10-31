{"_id":"6ae5a6f398ec5489e30b308c","slug":"video-moga-police-conducted-a-search-operation-in-drug-hotspot-areas-and-took-several-individuals-into-custody-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा पुलिस ने ड्रग हॉटस्पॉट इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन, कई लोगों को हिरासत में लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से मोगा पुलिस ने आज सुबह जिले के विभिन्न ड्रग हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस की टीमों ने संदिग्ध इलाकों में कई घरों की तलाशी ली और आने-जाने वाले वाहनों की भी बारीकी से जांच की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया।इस विशेष अभियान के दौरान मोगा के एसएसपी सरताज सिंह चाहल और एडीसी जसविंदर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में टीमों ने साधांवाला बस्ती सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया।मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मोगा सरताज सिंह चाहल ने बताया कि आज जिले के सभी ड्रग हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष कासो चलाया गया। इसके तहत साधांवाला बस्ती में पुलिस ने घेराबंदी कर कई घरों की तलाशी ली तथा संदिग्ध वाहनों की जांच की। इस दौरान कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।एसएसपी ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए ड्रग हॉटस्पॉट इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए संभावित स्थानों की पहचान की गई है। सादा वाली बस्ती में 40 जगह निशान देही की है जहां पर नशा बिकता है। वहां पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कारवाई की जाएगी इसके अलावा जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, उन्हें भी ठीक करवाया जाएगा, ताकि रात के समय पुलिस निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोगा पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर जिले को नशामुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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