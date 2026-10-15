{"_id":"6ad0836a4daf944ca30601e1","slug":"video-mixed-impact-of-the-punjab-bandh-in-ferozepur-government-schools-remained-open-while-private-schools-stayed-closed-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में पंजाब बंद का मिला-जुला असर, सरकारी स्कूल खुले तो निजी स्कूलों पर रहा ताला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में दी गई पंजाब बंद की कॉल का फिरोजपुर में मिला-जुला असर देखने को मिला। बंद के दौरान शहर के सरकारी स्कूल खुले रहे, जबकि सभी निजी स्कूल बंद रहे। वहीं, फिरोजपुर शहर और छावनी के बाजारों में भी बंद का असर देखने को मिला और बाजार बंद रहे। पंजाब बंद की कॉल के चलते फिरोजपुर में अलग-अलग क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला। सरकारी स्कूलों में सामान्य रूप से गतिविधियां जारी रहीं, जबकि निजी स्कूलों में छुट्टी रहने के कारण विद्यार्थियों की आवाजाही नहीं हुई। दूसरी ओर, फिरोजपुर शहर और छावनी के बाजार बंद रहने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में पंजाब बंद का आह्वान किया गया था। फिरोजपुर में बंद का असर शिक्षण संस्थानों और बाजारों में अलग-अलग रूप में देखने को मिला।

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