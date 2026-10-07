{"_id":"6ac5ef9276227943ad03dcc0","slug":"video-inter-school-football-tournament-organized-in-chandigarh-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से इन दिनों इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शहर के अलग अलग स्कूल और खेल सेंटर पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 में फुटबॉल के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को संधु फुटबॉल अकादमी और चिकारा स्कूल के बीच मुकाबला हुआ।

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