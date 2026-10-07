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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Inter-school football tournament organized in Chandigarh

चंडीगढ़ में इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

Wed, 07 Oct 2026 12:36 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:36 PM IST
Inter-school football tournament organized in Chandigarh
चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से इन दिनों इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शहर के अलग अलग स्कूल और खेल सेंटर पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 में फुटबॉल के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को संधु फुटबॉल अकादमी और चिकारा स्कूल के बीच मुकाबला हुआ।
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