कोटकपूरा में रक्षाबंधन से पहले स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई दुकानों से सैंपल भरे

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कोटकपूरा में रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में विभिन्न हलवाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने मिठाइयों के सैंपल लिए और खराब मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवाया। डीएचओ फरीदकोट डॉ. सुरेश कुमार के दिशा-निर्देशों पर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नवदीप चहल के नेतृत्व में टीम ने नए बस स्टैंड, बतियां वाला चौक सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हलवाई की दुकानों की जांच की। टीम ने मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच करते हुए कई सैंपल भरे। चेकिंग के दौरान कुछ दुकानों पर खराब पाई गई मिठाइयों को नष्ट करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि वे ग्राहकों को केवल शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां ही बेचें। विभाग ने चेतावनी दी कि खराब या मिलावटी मिठाइयां बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नवदीप चहल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग खान-पान की वस्तुओं की बिक्री पर लगातार निगरानी रखता है। त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम ने मिठाइयों के सैंपल लेने के साथ-साथ खराब मिठाइयों को भी नष्ट करवाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चेकिंग अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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