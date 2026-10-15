{"_id":"6ad0ba22218eba25c30a4c55","slug":"video-heavy-rain-and-hailstorms-cause-losses-worth-crores-to-rice-mills-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में कुदरत का कहर: तेज बारिश और ओलावृष्टि से राइस मिलों को करोड़ों का नुकसान, धान की फसल भी बर्बाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट जिले में बुधवार आधी रात को बदले मौसम ने किसानों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी। गांव वांदर जटाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि के कारण दो राइस मिलों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि खेतों में खड़ी धान की फसल भी प्रभावित हुई है। प्रभावित राइस मिल मालिकों के अनुसार, दोनों मिलों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, किसानों ने फसल खराब होने पर सरकार से मुआवजे की मांग की है। जानकारी के अनुसार, बुधवार आधी रात को इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसका सबसे ज्यादा असर गांव वांदर जटाणा में स्थित एचआर राइस मिल और एआर राइस मिल पर पड़ा। तेज हवाओं के कारण दोनों मिलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा और मशीनरी के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, दोनों मिलों का नुकसान करीब तीन करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है, हालांकि इसकी वास्तविक कीमत का आकलन किया जाना बाकी है। गांव ठाड़े मोड़ के निवासी रुपिंदरजीत सिंह ने बताया कि उनके परिवार ने करीब दो साल पहले गांव वांदर जटाणा में दोनों राइस मिलें स्थापित की थीं। रात के समय आए झक्खड़ और बारिश के कारण मिलों को काफी नुकसान हुआ। दूसरी ओर, गांव के किसान चमकौर सिंह, संदीप सिंह और पंचायत सदस्य शम्मी ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरपाल सिंह ने सरकार और प्रशासन से प्रभावित राइस मिल मालिकों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। वहीं, किसानों ने खेतों की विशेष गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा जारी करने की अपील की है।

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