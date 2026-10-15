फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Heavy rain and hailstorms cause losses worth crores to rice mills

फरीदकोट में कुदरत का कहर: तेज बारिश और ओलावृष्टि से राइस मिलों को करोड़ों का नुकसान, धान की फसल भी बर्बाद

Thu, 15 Oct 2026 05:03 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:03 PM IST
Heavy rain and hailstorms cause losses worth crores to rice mills
फरीदकोट जिले में बुधवार आधी रात को बदले मौसम ने किसानों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी। गांव वांदर जटाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि के कारण दो राइस मिलों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि खेतों में खड़ी धान की फसल भी प्रभावित हुई है। प्रभावित राइस मिल मालिकों के अनुसार, दोनों मिलों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, किसानों ने फसल खराब होने पर सरकार से मुआवजे की मांग की है। जानकारी के अनुसार, बुधवार आधी रात को इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसका सबसे ज्यादा असर गांव वांदर जटाणा में स्थित एचआर राइस मिल और एआर राइस मिल पर पड़ा। तेज हवाओं के कारण दोनों मिलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा और मशीनरी के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, दोनों मिलों का नुकसान करीब तीन करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है, हालांकि इसकी वास्तविक कीमत का आकलन किया जाना बाकी है। गांव ठाड़े मोड़ के निवासी रुपिंदरजीत सिंह ने बताया कि उनके परिवार ने करीब दो साल पहले गांव वांदर जटाणा में दोनों राइस मिलें स्थापित की थीं। रात के समय आए झक्खड़ और बारिश के कारण मिलों को काफी नुकसान हुआ। दूसरी ओर, गांव के किसान चमकौर सिंह, संदीप सिंह और पंचायत सदस्य शम्मी ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरपाल सिंह ने सरकार और प्रशासन से प्रभावित राइस मिल मालिकों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। वहीं, किसानों ने खेतों की विशेष गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा जारी करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ऊना: आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर प्रतियोगिता आयोजित

arya public school bangana apj abdul kalam competition
Una
15 Oct 2026

मंडी-पठानकोट हाईवे पर ओवरटेक के चक्कर में भिड़े वाहन, एक घंटे लगा जाम

mandi pathankot highway dhelu car bike truck accident traffic jam
Mandi
15 Oct 2026

रोहतक में झमाझम बारिश, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़ा

Heavy rain in Rohtak; minimum temperature rises by 2 degrees
Rohtak
15 Oct 2026

फतेहाबाद के जाखल में 36 एमएम बारिश से मंडी में जलभराव, खेतों में बिछी धान की फसल

36 mm of rainfall in Jakhal, Fatehabad, leads to waterlogging in the mandi (market) and flattens paddy crops in the fields
Fatehabad
15 Oct 2026

सीएम योगी ने विंध्याचल धाम में किए दर्शन- पूजन

CM Yogi Adityanath has arrived in Mirzapur for public meeting
Mirzapur
15 Oct 2026
विज्ञापन

ऊना: चिंतपूर्णी में बारिश से बदला मौसम, अचानक बढ़ी ठंड; गर्मी से मिली राहत

chintpurni weather rainfall cold weather change
Una
15 Oct 2026

लुधियाना में पंजाब बंद के दौरान गिल चौक पर लगाया जाम

Road blocked at Gill Chowk during the 'Punjab Bandh' in Ludhiana
Ludhiana
15 Oct 2026
विज्ञापन

फतेहाबाद में सालासर धाम के लिए विशेष बस सेवा शुरू

Special bus service to Salasar Dham launched in Fatehabad
Fatehabad
15 Oct 2026

दुर्ग में गरबा नाइट के दौरान बवाल: बजरंग दल और आयोजकों के बीच मारपीट और झूमाझटकी,वीडियो वायरल

Commotion during Garba Night in Durg CG
Chhattisgarh
15 Oct 2026

राजस्थान में बारिश और ओलों का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

राजस्थान में बारिश और ओलों का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं
Rajasthan
15 Oct 2026

शिमला में सुबह से छाए बादल, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक

Shimla Cloudy Weather Update
Shimla
15 Oct 2026

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट: नोएडा में बादला, गुरुग्राम में चली तेज हवाएं

Weather takes a turn in Delhi-NCR Cloudy in Noida, strong winds in Gurugram
Noida
15 Oct 2026

हिमाचल: लाहौल घाटी में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, सेब बागवानों की बढ़ी चिंता

lahaul valley rain snowfall apple growers concern
Himachal Pradesh
15 Oct 2026

सोनीपत के गोहाना में बेमौसमी तेज बारिश से अनाज मंडी में जल भराव, फसल की ढेरियों के पास भरा बारिश का पानी

In Gohana, Sonipat, unseasonal heavy rain has led to waterlogging at the grain market, with rainwater accumulating near the piles of harvested crops.
Sonipat
15 Oct 2026

मध्यप्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 18 अक्टूबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट

मध्यप्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 18 अक्टूबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट
Madhya Pradesh
15 Oct 2026

नेपाल भागने की खबरों के बीच श्रद्धा का वीडियो, 'मैंने शिवा को नहीं मारा'

नेपाल भागने की खबरों के बीच श्रद्धा का वीडियो, 'मैंने शिवा को नहीं मारा'
Uttar Pradesh
15 Oct 2026

काशी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटरों को साधकर रवाना हुए सीएम योगी

CM Yogi departs after reaching out to voters for the MLC election in Kashi
Varanasi
15 Oct 2026

मोगा में बाजार बंद, कई संगठनों के नेता हिरासत में

Markets closed in Moga; leaders of several organizations taken into custody
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

सोलन में मौसम ने ली करवट, सुबह हल्की बारिश से बढ़ी ठंड

solan weather changes light rain cold increases four days
Solan
15 Oct 2026

बठिंडा में पंजाब बंद का असर, दुकानें नहीं खुलीं

Impact of 'Punjab Bandh' in Bathinda; shops remain closed
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

कुल्लू घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी

kullu valley heavy rain snowfall rohtang international dussehra preparations
Kullu
15 Oct 2026

लाहौल स्पीति: बर्फबारी से दारचा-शिंकुला और ग्राम्फू-बातल मार्ग बंद, कई वाहन फंसे

lahaul spiti snowfall darcha shinkula gramphoo batal road closed
Himachal Pradesh
15 Oct 2026

सोनीपत में बारोटा के वेयरहाउस में भीषण आग, दो लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका

Major fire at a warehouse in Barota, Sonipat; two people feared trapped inside.
Sonipat
15 Oct 2026

कानपुर: घाटमपुर के रतनपुर गांव में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर की खुदकुशी

Kanpur young man died by suicide in Ratanpur village Ghatampur by hanging himself from a tree
Kanpur
15 Oct 2026

फरीदाबाद: नेशनल हाईवे पर खुले में नशा कर रहे युवक पकड़े गए

Faridabad Youths caught consuming drugs in open on National Highway
Faridabad
15 Oct 2026

पठानकोट में बारिश से बदला मौसम, गलियों में छाया अंधेरा, घरों में दुबके लोग

Rain changes the weather in Pathankot; darkness descends on the streets, and people retreat into their homes.
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

फरीदकोट में बाजार बंद, हाईवे जाम करने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया

Markets closed in Faridkot; police take into custody farmers who were heading to block the highway.
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

Ranchi: भव्य दुर्गा पूजा पंडालों के खुले पट, बृहदेश्वर और द्वारिकाधीश मंदिर की दिखी झलक | Amar Ujala

Ranchi: भव्य दुर्गा पूजा पंडालों के खुले पट, बृहदेश्वर और द्वारिकाधीश मंदिर की दिखी झलक | Amar Ujala
Ranchi
15 Oct 2026

स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम योगी, 40 मिनट के लिए रास्ता ब्लॉक

CM Yogi arrives at a felicitation ceremony for sanitation workers route blocked for 40 minutes
Varanasi
15 Oct 2026

झज्जर की धर्मनगरी बेरी में विश्व प्रसिद्व मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में पहुंच रही भक्तों की भीड़

Crowds of devotees are arriving at the world-renowned Maa Bhimeshwari Devi Temple in Beri a town of religious significance in Jhajjar
Jhajjar/Bahadurgarh
15 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed