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मोगा के निहाल सिंह वाला में हरसिमरत कौर बादल ने भरी हुंकार

शाहिल शर्मा

Updated Sat, 14 Nov 2026 04:57 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 04:57 PM IST







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शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की ओर से पंजाब के सभी 117 विधानसभा हलकों में आयोजित की जा रही 'मावां-धिया ललकार रैली' की कड़ी में आज मोगा जिले के निहाल सिंह वाला में रैली का आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

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