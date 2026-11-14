Chd-Punjab Big News: पंजाब का करोड़पति पोर्टल लॉन्च, सीबीआई की छापेमारी; आप विधायक ने अकाल तख्त से मांगी माफी

श्री चमकौर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. चरणजीत सिंह ने आज अपनी कोर कमेटी के साथ अगली राजनीतिक रणनीति को लेकर बैठक की। इस दौरान उनके समर्थकों ने हाथ खड़े कर उन्हें अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। डॉ. चरणजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि वह श्री चमकौर साहिब से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपने फैसले पर दोबारा विचार करती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना उनका तय है, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में हो जाएगा