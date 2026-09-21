जीरा पुलिस ने फार्च्यूनर से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया, दो आरोपी फरार

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फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में पुलिस ने नाका तोड़कर भाग रही फार्च्यूनर गाड़ी का पीछा कर उसे बरामद कर लिया। गाड़ी में सवार दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 32 बोर का एक पिस्तौल, एक मैगजीन और छह कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा 30 बोर के 59 और 315 बोर के 131 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

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