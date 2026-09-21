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आप सरकार पर बरसे नायब सैनी: हरियाणा के सीएम ने नशा खत्म करने के दावे पर उठाए सवाल

Mon, 21 Sep 2026 02:24 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 02:24 PM IST
सार

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि आप सरकार ने सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर नशा खत्म करने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। वे सिर्फ वोट के लिए बातें करते हैं।

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Haryana CM Nayab Saini lashes out at AAP government claims of eradicating drug menace
नायब सैनी - फोटो : ANI

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फाजिल्का में 'नशा मुक्त पंजाब' अभियान में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने आप सरकार पर जमकर निशाना साधा।
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सैनी ने कहा कि आप सरकार ने सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर नशा खत्म करने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। वे सिर्फ वोट के लिए बातें करते हैं। विधानसभा चुनाव में अब बस तीन महीने बचे हैं। मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या नशा खत्म हुआ है या बढ़ा है? राज्य पर कर्ज भी बढ़ा है। आज सवाल हमारे युवाओं को बचाने का है; यह पंजाब के लोगों के लिए एक चुनौती है।


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