आप सरकार पर बरसे नायब सैनी: हरियाणा के सीएम ने नशा खत्म करने के दावे पर उठाए सवाल

#WATCH | Fazilka, Punjab | On the Nasha Mukt Punjab campaign, Haryana CM Nayab Singh Saini says, "The government had promised to end the drug menace and give employment to the youth within three months of coming to power. They only speak for votes. Only three months are left for… pic.twitter.com/wbEk8eckBh — ANI (@ANI) September 21, 2026

सैनी ने कहा कि आप सरकार ने सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर नशा खत्म करने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। वे सिर्फ वोट के लिए बातें करते हैं। विधानसभा चुनाव में अब बस तीन महीने बचे हैं। मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या नशा खत्म हुआ है या बढ़ा है? राज्य पर कर्ज भी बढ़ा है। आज सवाल हमारे युवाओं को बचाने का है; यह पंजाब के लोगों के लिए एक चुनौती है।