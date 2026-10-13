{"_id":"6ace14833c844b8713073dc6","slug":"video-former-slovak-prime-minister-eduard-heger-charmed-by-pathankot-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट के मुरीद हुए स्लोवाकिया के पूर्व प्रधानमंत्री एडुआर्ड हैंगर, लोगों ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

समाज सेवक और शिक्षाविद सृजल गुप्ता की पहल पर पठानकोट में आयोजित हुए ऐतिहासिक टेडएक्स कैलाडोनियन महा-सम्मेलन की गूंज अभी थमी नहीं है। 'द वर्ल्ड कम्स टू पठानकोट' की थीम पर हुए इस भव्य कार्यक्रम के समापन के बाद शहर में एक बेहद अद्भुत और सुखद नजारा देखने को मिला, जब स्लोवाकिया के पूर्व प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर पूरे सादगी के साथ पठानकोट शहर के बाजारों में भ्रमण करने निकल पड़े। सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद पठानकोट की धरती पर किसी विदेशी राष्ट्रप्रमुख का इस तरह बेखौफ और सहज अंदाज में घूमना अपने आप में एक मिसाल बन गया है। इस दृश्य ने आम शहरवासियों को भी सुखद आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया का कोई इतना बड़ा नेता उनके शहर की तंग गलियों और बाजारों की रौनक देखने पैदल ही निकल पड़ेगा।

... और पढ़ें