{"_id":"6ad04d2087dcfc405c06cc46","slug":"video-food-safety-department-raids-kitchen-of-kushwaha-chaat-bhandar-in-ferozepur-unhygienic-conditions-found-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में कुशवाहा चाट भंडार की रसोई में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, मिली गंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फिरोजपुर में कुशवाहा चाट भंडार की रसोई में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, मिली गंदगी
फिरोजपुर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर में कुशवाहा चाट भंडार की रसोई में छापेमारी की। इस दौरान रसोई में कई खामियां सामने आईं। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जांच के दौरान खानपान की वस्तुएं गंदगी के बीच रखी मिलीं। इसके अलावा, जिस स्थान पर बर्तन धोए जाते हैं, वहां भी खाने-पीने का सामान रखा हुआ था।
उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और साफ-सफाई में लापरवाही पाई गई है। कुशवाहा चाट भंडार की रेहड़ी विशाल मेगा मार्ट के सामने लगती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।