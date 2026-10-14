{"_id":"6acf4d676cccbb2cd00b24e4","slug":"video-food-safety-department-raids-biscuit-factory-in-guruharsahai-insects-found-in-flour-and-semolina-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुहरसहाए में बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, आटे और सूजी में मिले कीड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुहरसहाए में बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, आटे और सूजी में मिले कीड़े
फिरोजपुर जिले के विधानसभा हलका गुरुहरसहाए में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बिस्कुट व अन्य वस्तुएं बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जांच के दौरान फैक्ट्री में कई खामियां पाई गईं। वहां क्विंटलों के हिसाब से रखी सूजी और आटे की बोरियों में कीड़े और सुंडियां मिलीं, जिन्हें मौके पर ही फिंकवा दिया गया।
उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के पास फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला लाइसेंस भी नहीं था। फैक्ट्री में काफी गंदगी पाई गई। यहां करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी मेडिकल नहीं करवाया गया था।
फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैक्ट्री में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल भर लिए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।