गुरुहरसहाए में बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, आटे और सूजी में मिले कीड़े

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फिरोजपुर जिले के विधानसभा हलका गुरुहरसहाए में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बिस्कुट व अन्य वस्तुएं बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जांच के दौरान फैक्ट्री में कई खामियां पाई गईं। वहां क्विंटलों के हिसाब से रखी सूजी और आटे की बोरियों में कीड़े और सुंडियां मिलीं, जिन्हें मौके पर ही फिंकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के पास फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला लाइसेंस भी नहीं था। फैक्ट्री में काफी गंदगी पाई गई। यहां करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी मेडिकल नहीं करवाया गया था। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैक्ट्री में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल भर लिए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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