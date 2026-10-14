फिरोजपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राणा सोढी बोले- पंजाब में कानून-व्यवस्था का बुरा हाल

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भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मानसा में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले परमिंदर सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। राणा सोढी ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर रही है, लेकिन जो लोग पंजाब से नशे को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ही नशा तस्करों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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