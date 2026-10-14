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वहीं बाकी सीटों पर भी नेताओं की दौड़-भाग तेज हो गई है। कहीं जनसभाओं के जरिये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं सीधे जनता के बीच पहुंचकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कवायद चल रही है। ऐसे में इन सात सीटों पर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। विज्ञापन पंजाब की सियासत में सात हॉट सीटों पर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। धूरी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है, तो जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल सक्रिय होकर सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं।

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धूरी भी हॉट सीट बनी हुई है। वर्ष 2022 में सीएम भगवंत मान ने यहां से चुनाव लड़ा था और 58,206 मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी को मात दी थी जबकि वर्ष 2027 चुनाव में कांग्रेस से दलवीर सिंह गोल्डी ने 2,811 मतों से जीत दर्ज की थी।





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सीएम मान अभी से इस सीट पर सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को भी सीएम मान ने एक कार्यक्रम के दौरान युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके अलावा मान धूरी हलके में लोक मिलनी का भी आयोजन कर चुके हैं।

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जलालाबाद में तीन बार जीत दर्ज कर चुके सुखबीर

वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जलालाबाद सीट पर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सीट पर सुखबीर तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर जगदीप कंबोज गोल्डी ने सुखबीर बादल को 30,930 मतों को मात दी थी।

यही कारण सीट अभी से इस सीट पर सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाब बचाओ रैली का आयोजन भी जलालाबाद में किया था ताकि लोगों के बीच जा सके। इसके अलावा लगातार वह यहां कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

मजीठा और अमृतसर पूर्व सीट पर भी मुकाबला होगा दिलचस्प

मजीठा और अमृतसर पूर्व सीट भी पंजाब विधानसभा की हॉट सीटों में गिनी जाती हैं। अमृतसर पूर्व सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) की प्रत्याशी जीवन ज्योत कौर ने कांग्रेस प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया को मात दी थी। सिद्धू पिछले कुछ समय से राजनीति में सक्रिय नहीं है।

इसके अलावा मजीठिया इससे पहले मजीठा सीट से भी चुनाव लड़ते रहे हैं और वर्ष 2022 में उनकी पत्नी गनीव कौर मजीठिया ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी क्योंकि बिक्रम मजीठिया ने नवजोत सिद्धू की चुनौती स्वीकार करते हुए अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ा था। मजीठिया ने मजीठा सीट पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वह किस सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं।

लंबी सीट पर पांच बार जीते प्रकाश सिंह बादल

शिअद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल ने लंबी सीट पर पांच बार जीत दर्ज की थी। वर्ष 1997 से लेकर 2017 तक लगातार इस सीट पर शिअद का कब्जा रहा। हालांकि पिछली बार इस सीट पर उन्हें आप प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुड्डियां से हार का सामना करना पड़ा।

अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इस सीट से शिअद किसे चुनाव मैदान में उतारती है। आप और शिअद ने दोनों ने ही अभी से लंबी में अपना डोर-टू-डोर प्रचार तेज कर दिया है।

चमकौर साहिब में सरगर्मियां तेज

चमकौर साहिब सीट पर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी इस हलके से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2007 से लेकर 2017 तक चन्नी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की।

हालांकि वर्ष 2022 में वह आप प्रत्याशी डॉ. चरणजीत सिंह ने उन्हें 7,942 से हरा दिया था। चन्नी इस समय भी प्रदेश कांग्रेस में काफी सक्रिय हैं और लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले चुनाव में चन्नी को कांग्रेस ने अपना सीएम चेहरा बनाया था।

