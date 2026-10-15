{"_id":"6ad083966ded9c5de0000769","slug":"video-farmers-protest-in-moga-demand-for-justice-in-the-jhota-buffalo-killing-case-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में किसानों का रोष प्रदर्शन, झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोगा में किसानों का रोष प्रदर्शन, झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग
मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले को लेकर पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए मोगा में किसान यूनियन एकता उगराहां की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मोगा-कोटकपूरा बाईपास पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज करवाते हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज बुलंद की और मामले को लेकर पंजाब सरकार के प्रति रोष जाहिर किया।
किसानों ने पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए हत्याकांड के मामले में न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। मोगा-कोटकपूरा बाईपास पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।