{"_id":"6ad083966ded9c5de0000769","slug":"video-farmers-protest-in-moga-demand-for-justice-in-the-jhota-buffalo-killing-case-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में किसानों का रोष प्रदर्शन, झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले को लेकर पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए मोगा में किसान यूनियन एकता उगराहां की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मोगा-कोटकपूरा बाईपास पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज करवाते हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज बुलंद की और मामले को लेकर पंजाब सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। किसानों ने पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए हत्याकांड के मामले में न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। मोगा-कोटकपूरा बाईपास पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया।

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