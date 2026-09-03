सीएचसी बीनेवाल में नेत्रदान एवं देहदान जागरूकता शिविर, चार ने किया मरणोपरांत देहदान

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नेत्रदान एवं देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस महान मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रोटरी आई बैंक व कॉर्निया ट्रांसप्लांट सोसाइटी द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) बीनेवाल में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नेत्रदान व देहदान के महत्व तथा इससे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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