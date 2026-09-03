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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Eye and Body Donation Awareness Camp at CHC Beenewal

सीएचसी बीनेवाल में नेत्रदान एवं देहदान जागरूकता शिविर, चार ने किया मरणोपरांत देहदान

Thu, 03 Sep 2026 07:15 PM IST
चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Chandigarh-Punjab Bureau चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:15 PM IST
Eye and Body Donation Awareness Camp at CHC Beenewal
नेत्रदान एवं देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस महान मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रोटरी आई बैंक व कॉर्निया ट्रांसप्लांट सोसाइटी द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) बीनेवाल में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नेत्रदान व देहदान के महत्व तथा इससे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
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