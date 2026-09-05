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सुनाम में हादसा: राइस शैलर की दीवार गिरने से दबी महिला की मौत, धार्मिक कार्य के लिए घर से निकली थी

Sat, 05 Sep 2026 01:03 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला Published by: Nivedita Updated Sat, 05 Sep 2026 01:03 PM IST
सार

मनजीत कौर बारिश थमने के बाद चींटियों के बिल पर 'तिल-चौली' डालने गई थीं। वहां से लाैटते समय दीवार उस पर गिर गई और उसकी माैत हो गई। 
 

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Accident in Sunam Woman dies after being crushed by collapsing rice sheller wall
मृतका मनजीत कौर - फोटो : संवाद

विस्तार
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सुनाम-खडियाल रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश के बाद एक राइस शैलर की दीवार अचानक ढह जाने से मलबे में दबकर 45 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
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मृतका के भाई परमानंद ने बताया कि उनकी बहन मनजीत कौर (45) पत्नी कुलवीर सिंह, निवासी सुनाम, शुक्रवार शाम को बारिश थमने के बाद धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के भौं (चींटियों के बिल) पर 'तिल-चौली' (तिल और चावल का मिश्रण) डालने के लिए घर से बाहर गई थीं।
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जब वह घर लौट रही थीं, तो रास्ते में तेज बारिश के कारण एक राइस शैलर की दीवार अचानक उस पर आ गिरी। मलबे के नीचे दबने से मनजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय निवासियों ने हादसे पर गहरा शोक जताया है।
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