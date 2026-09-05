सुनाम में हादसा: राइस शैलर की दीवार गिरने से दबी महिला की मौत, धार्मिक कार्य के लिए घर से निकली थी

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मृतका के भाई परमानंद ने बताया कि उनकी बहन मनजीत कौर (45) पत्नी कुलवीर सिंह, निवासी सुनाम, शुक्रवार शाम को बारिश थमने के बाद धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के भौं (चींटियों के बिल) पर 'तिल-चौली' (तिल और चावल का मिश्रण) डालने के लिए घर से बाहर गई थीं।जब वह घर लौट रही थीं, तो रास्ते में तेज बारिश के कारण एक राइस शैलर की दीवार अचानक उस पर आ गिरी। मलबे के नीचे दबने से मनजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय निवासियों ने हादसे पर गहरा शोक जताया है।