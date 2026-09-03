नेपाल के बच्चों को निशुल्क पढ़ाएगी देशभगत यूनिवर्सिटी: डिप्टी डायरेक्टर

{"_id":"6a994f27a0563c12ab064376","slug":"video-desh-bhagat-university-provided-free-education-to-children-from-nepal-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल के बच्चों को निशुल्क पढ़ाएगी देशभगत यूनिवर्सिटी: डिप्टी डायरेक्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नेपाल के बच्चों को निशुल्क पढ़ाएगी देशभगत यूनिवर्सिटी: डिप्टी डायरेक्टर
नेपाल प्रलय के पीड़ितों के बच्चों की उच्चशिक्षा का बीड़ा देशभगत यूनिवर्सिटी मंडी (डीबीयू)गोबिंदगढ़ ने उठाया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश भगत यूनिवर्सिटी (DBU),NAAC A+ पंजाब ने प्लेसमेंट, कौशल एकीकरण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) और मजबूत औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित एक व्यापक रणनीति तैयार की है। वहीं प्रबंधन ने भारत के आर्थिक तौर पर अक्षम बच्चों खासकर लड़कियों को भी फ्री पढाने की पहल की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य यूनिवर्सिटी को लचीले और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक शैक्षणिक मार्गों की तलाश करने वाले छात्रों और पेशेवरों के लिए एक केंद्रीकृत हब के रूप में स्थापित करना है।
मीडिया से बातचीत के दौरान देश भगत यूनिवर्सिटी के उप निदेशक डॉ प्रभजोत सिंह,ने बताया कि यूनिवर्सिटी अपनी अकादमिक पेशकशों का विस्तार कर रही है, जिसमें रेगुलर डिग्री प्रोग्राम, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और DBUA अमेरिकास इंटरनेशनल एजुकेशन ट्रैक शामिल हैं। ये विविध विकल्प विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों और वैश्विक कैरियर आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए DBU विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाएं प्रदान कर रही है, जो मेधावी छात्रों, खिलाडिय़ों, दिव्यांग विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन करती हैं। ‘प्रमुख शक्ति स्कॉलरशिप’ विशेष रूप से छात्राओं को सशक्त बनाती है और उन्हें शिक्षा से नेतृत्व की भूमिकाओं तक आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे में मदद करती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।