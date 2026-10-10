{"_id":"6ac9a537a29c4ea2190cea84","slug":"video-demolition-drive-carried-out-against-illegal-encroachment-on-pathankot-improvement-trust-land-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट के नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पठानकोट के नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा
पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर किए अवैध कब्जे पर ट्रस्ट का पीला पंजा आज चलाते हुए निर्माण को ध्वस्त किया है। जानकारी के अनुसार गत दिवस खबरें भी सामने आई थी कि सेली रोड पर नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर आज चेयरमैन सौरभ बहल के निर्देशोंनुसार ट्रस्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त जमीन को खाली करवाने के लिए पीला पंजा चला दिया। जेसीबी ने अवैध निर्माण की दीवार को तोड़ा तो पाया कि उक्त दीवार के साथ छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी तथा अन्य निर्माण भी धड्ल्ले से जारी था। इस दौरान आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा लोग कहने लगे कि अब ट्रस्ट नींद से जागा है जब निर्माण शुरू हुआ था तब ट्रस्ट अधिकारी कहां थे। चेयरमैन सौरभ बहल ने कहा कि पिछले करीब पांच दिनों से उक्त बिल्डिंग के मालिकों द्वारा आधा मरला जगह ट्रस्ट की भी अपने निर्माण के साथ जोड़ ली थी उसी अवैध निर्माण को आज ध्वस्त किया गया है। हालांकि आगे की कार्रवाई जारी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।