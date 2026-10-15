नंगल में भाजपा का प्रदर्शन, सीएम मान का इस्तीफा मांगा

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भारतीय जनता पार्टी के नंगल मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह लक्की के नेतृत्व में आज झोटा हत्याकांड के विरोध में एसडीएम दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के त्यागपत्र के साथ साथ मानसा पुलिस प्रमुख और डीएसपी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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