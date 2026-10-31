{"_id":"6ae5b2ef24f49a606b047aa0","slug":"video-all-four-mlas-from-moga-have-made-it-to-the-first-list-a-wave-of-joy-among-party-workers-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"आप की पहली सूची में मोगा के चारों विधायक का आया नाम, वर्करों में खुशी की लहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

2027 के चुनाव के तैयारी में सारे राजनैतिक पार्टियों ने अपने अपने तैयारी शुरू कर दी हे। आम आदमी पार्टी ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची में मोगा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों पर ही भरोसा जताया है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मोगा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों को उम्मीदवार बनाया। मोगा में वर्करों में खुशी की लहर ढोल बजाकर मुख मीठा करवाया। मोगा: डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 59,149 वोट मिले थे। उन्होंने करीब 20,915 वोटों के अंतर से शानदार जीत हासिल की थी। निहाल सिंह वाला: मनजीत सिंह बिलासपुर को 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 65,156 वोट मिले थे। उन्होंने करीब 37,984 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। बाघापुराना: अमृतपाल सिंह सुखानंद को 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 67,143 वोट मिले थे। उन्होंने करीब 33,759 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। धर्मकोट: देविंदरजीत सिंह लाडी ढोस को 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 65,378 वोट मिले थे। उन्होंने करीब 29,970 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी के इस फैसले से साफ है कि पार्टी ने मोगा जिले में अपने मौजूदा विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है।

... और पढ़ें