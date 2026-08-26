{"_id":"6a8e963aab920173cd02fd13","slug":"video-105-aam-aadmi-clinic-employees-in-moga-stage-a-sit-in-protest-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में आम आदमी क्लीनिक के 105 कर्मचारी धरने पर बैठे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूरे पंजाब में 1000 आम आदमी क्लीनिक के मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट एवं क्लीनिक असिस्टेंट कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मोगा जिले में भी हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां 35 आम आदमी क्लीनिकों के करीब 105 कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। मोगा में धरने में बैठे मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट एवं क्लीनिक असिस्टेंट कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना देकर पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया।

... और पढ़ें