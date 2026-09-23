{"_id":"6ab38f1741e9a417da024ada","slug":"6-arrested-in-gulab-sidhu-firing-case-2-shooters-injured-in-encounter-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुलाब सिद्धू फायरिंग केस में 6 गिरफ्तार, मुठभेड़ में 2 शूटर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के फरवाही स्थित घर के बाहर 12-13 सितंबर की मध्यरात्रि हुई फायरिंग के मामले में बरनाला पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस और संगरूर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो मुख्य शूटरों समेत अब तक कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। डीआईजी पटियाला रेंज कुलदीप सिंह चहल ने बताया मंगलवार तड़के संगरूर-मानसा-बरनाला रोड पर संदिग्ध आरोपियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद बरनाला मानसा रोड पर पुलिस टीमों ने नाकाबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल हो गए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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