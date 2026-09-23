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एशियाई खेलों में पंजाब के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन: परिनाज और भवतेग ने जीता कांस्य, मान ने की सराहना

Wed, 23 Sep 2026 01:23 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 23 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

परिनाज धालीवाल ने महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं, भवतेग सिंह गिल ने पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

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Stellar performance by Punjab shooters at Asian Games Parinaaz Bhavtegh win bronze bhagwant Mann
भवतेग सिंह गिल और परिनाज धालीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एशियाई खेलों में राज्य के निशानेबाजों के प्रदर्शन की सराहना की है। परिनाज धालीवाल ने महिला स्कीट टीम स्पर्धा में और भवतेग सिंह गिल ने पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
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मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एशियाई खेलों में पंजाब के युवाओं और बेटियों का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने विशेष रूप से निशानेबाजी स्पर्धाओं में मिली सफलता का उल्लेख किया। परिनाज धालीवाल ने महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं, भवतेग सिंह गिल ने पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन पदकों से पंजाब और पूरे देश को गर्व महसूस हुआ है। मान ने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
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