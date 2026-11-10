{"_id":"6af2b9828382697d980c1b8c","slug":"1-152-incidents-of-stubble-burning-on-diwali-total-figure-reaches-4-459-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली पर पराली जलाने की 1,152 घटनाएं, कुल आंकड़ा 4,459 पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में इस दिवाली धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस सीजन की सबसे तेज एक दिवसीय वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिवाली पर 1,152 नई कृषि आग की घटनाएं सामने आईं। इससे राज्य में कुल घटनाओं की संख्या 7 नवंबर को 3,307 से बढ़कर 4,459 हो गई। पिछले साल दिवाली 20 अक्तूबर को पड़ी थी, उस दिन केवल 45 कृषि आग दर्ज की गई थीं। यह इस साल की 1,152 घटनाओं से काफी कम है। पिछले साल 20 अक्तूबर तक पंजाब में कुल बोए गए धान का केवल 32 फीसदी ही काटा गया था। वहीं, इस साल 8 नवंबर तक करीब 92 फीसदी धान की कटाई हो चुकी थी। कटाई में यह बड़ा अंतर पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि का एक कारण हो सकता है। पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में कुल 5,114 कृषि आग की घटनाएं दर्ज की गई थीं। पिछले साल 8 नवंबर को राज्य में कुल कृषि आग की संख्या 3,622 थी। इस वर्ष दिवाली पर हुई तेज वृद्धि पिछले साल के आंकड़ों से चिंताजनक रूप से अधिक है। पिछले साल दिवाली पर दर्ज 45 घटनाओं की तुलना में इस साल 1,152 नई घटनाएं हुईं। यह वृद्धि पराली जलाने की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पिछले साल 20 अक्तूबर तक केवल 32 फीसदी धान की कटाई हुई थी। इस साल 8 नवंबर तक करीब 92 फीसदी धान काटा जा चुका था। कटाई में तेजी के कारण इस बार दिवाली पर अधिक पराली जलाई गई। 7 नवंबर तक राज्य में कुल 4,459 कृषि आग दर्ज की गईं। पिछले साल 8 नवंबर तक यह आंकड़ा 3,622 था। वहीं, पिछले साल 30 नवंबर तक कुल 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस सीजन की शुरुआत से ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण और वायु गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

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