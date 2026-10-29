{"_id":"6ae2f1df246a7df94108be0b","slug":"video-police-raid-in-maqboolpura-as-part-of-anti-drug-campaign-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: मकबूलपुरा में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर पुलिस की दबिश, 13 संदिग्ध राउंडअप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अमृतसर: मकबूलपुरा में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर पुलिस की दबिश, 13 संदिग्ध राउंडअप
नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार तड़के मकबूलपुरा और गुरु तेग बहादुर नगर के आसपास के इलाकों में विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 13 संदिग्धों को राउंडअप किया है। इस दौरान एक व्यक्ति से गांजा और गोलियां बरामद हुई हैं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल के निर्देश पर जोन-3 में चलाए गए अभियान की निगरानी डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंदर पाल सिंह संधू ने की। उन्होंने बताया कि मकबूलपुरा और आसपास के क्षेत्रों को नशे से संबंधित गतिविधियों के कारण हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों और स्थानों की जांच की।
अभियान के दौरान आने-जाने वाले वाहनों की भी जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर नशा तस्करी की सूचना देने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार, सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।