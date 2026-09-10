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अमृतसर में पीसीआर व्यवस्था का नया खाका, 68 बीट और 34 रेड अलर्ट प्वाइंट तैयार
शहर में अपराध की रोकथाम और आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अमृतसर पुलिस ने PCR व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने 13 नए PCR मोटरसाइकिल और पांच वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीसीपी स्थानीय आकर्षी जैन, डीसीपी ऑपरेशन जुग्गराज सिंह, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन प्रभजोत सिंह विर्क और डीसीपी कानून व्यवस्था रविंदर पाल सिंह संधू मौजूद रहे।
नई व्यवस्था के तहत शहर को 68 PCR बीटों में बांटा गया है। पहले करीब 50 बीट थीं, जिनमें कई दो थाना क्षेत्रों में ओवरलैप करती थीं। अब प्रत्येक बीट को संबंधित थाने की सीमा के अनुसार स्पष्ट किया गया है। इसके साथ 34 रेड अलर्ट प्वाइंट भी बनाए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में नाकाबंदी की जा सकेगी।
PCR व्यवस्था में 36 पुलिसकर्मी और 22 नए ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुराने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोटरसाइकिल PCR को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि खुले क्षेत्रों में वाहनों का इस्तेमाल होगा।
112 पर कॉल मिलते ही संबंधित PCR टीम को अलर्ट किया जाएगा। पुलिस ने रिस्पांस टाइम 5 से 10 मिनट के भीतर रखने का लक्ष्य तय किया है। PCR बीट खाली न रहे, इसके लिए अतिरिक्त मोटरसाइकिल पुलिस लाइन में रिजर्व रखी गई हैं।
हर बीट के लिए विशेष बीट बुक भी तैयार की गई है, जिसमें अस्पताल, धार्मिक स्थल, बैंक, एटीएम, रेलवे लाइन, मुख्य सड़कें और संवेदनशील स्थानों की जानकारी के साथ क्षेत्र का नक्शा होगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपराध होने के बाद कार्रवाई के बजाय अपराध की रोकथाम और लगातार पुलिस मौजूदगी को मजबूत करना है।
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